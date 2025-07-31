«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»

«Галатасарай» объявил о покупке Виктора Осимхена.

Турецкий клуб сообщил, что заплатит «Наполи » 75 млн евро, а также переведет 10% от прибыли в случае перепродажи.

Контракт с нападающим рассчитан на четыре года, оклад – 15 млн евро «чистыми», бонус за лояльность – 1 млн. За использование имиджевых прав «Галатасарай » заплатит Осимхену 5 млн евро.

Фото: galatasaray.org