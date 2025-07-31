«Галатасарай» объявил о покупке Осимхена за 75 млн евро. Оклад – 15 млн в год «чистыми»
«Галатасарай» объявил о покупке Виктора Осимхена.
Турецкий клуб сообщил, что заплатит «Наполи» 75 млн евро, а также переведет 10% от прибыли в случае перепродажи.
Контракт с нападающим рассчитан на четыре года, оклад – 15 млн евро «чистыми», бонус за лояльность – 1 млн. За использование имиджевых прав «Галатасарай» заплатит Осимхену 5 млн евро.
Фото: galatasaray.org
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Галатасарая»
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