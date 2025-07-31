75 млн евро за Осимхена – рекорд турецкого футбола. Больше 19,5 млн раньше не платили

Виктор Осимхен стал самым дорогостоящим приобретением в истории Турции.

Нападающий перешел из «Наполи» в «Галатасарай» за 75 млн евро и будет получать не менее 15 млн в год «чистыми».

Прежде ни за одного футболиста турецкие клубы не платили даже 20 млн евро. Предыдущим рекордсменом был Юссеф Эн-Несири, купленный «Фенербахче» за 19,5 млн.