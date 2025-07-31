Холанд о Месси и Роналду: «Никто никогда не побьет их рекорды. Даже я»
Эрлинг Холанд считает, что не сможет превзойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Нападающий «Манчестер Сити» отрицательно ответил на вопрос, является ли он лучшим футболистом на данный момент, но отметил: «Я один из них».
Насчет Месси и Роналду он заявил: «Их рекорды никто никогда не побьет. Даже я».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Time
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