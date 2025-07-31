Холанд о Месси и Роналду: «Никто никогда не побьет их рекорды. Даже я»

Эрлинг Холанд считает, что не сможет превзойти Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Нападающий «Манчестер Сити » отрицательно ответил на вопрос, является ли он лучшим футболистом на данный момент, но отметил: «Я один из них».

Насчет Месси и Роналду он заявил: «Их рекорды никто никогда не побьет. Даже я».