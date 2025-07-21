Холанд выложил селфи по случаю 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: «Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?»
Эрлинг Холанд выложил селфи и призвал не судить его за прическу.
Сегодня нападающему «Манчестер Сити» исполнилось 25 лет. Он опубликовал селфи на яхте и призвал подписчиков не критиковать его внешний вид.
«На полпути к пятидесяти! Спасибо всем за поздравления с днем рождения.
А прежде чем начнете шутить про мои волосы, подойдите к зеркалу и честно спросите себя: «А я вообще имею право судить прическу, которая выглядит лучше, чем моя?» – написал Эрлинг Холанд.
Фото: x.com/ErlingHaaland
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Эрлинга Холанда в X
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