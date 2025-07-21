Холанд выложил селфи по случаю 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: «Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?»

Эрлинг Холанд выложил селфи и призвал не судить его за прическу.

Сегодня нападающему «Манчестер Сити » исполнилось 25 лет. Он опубликовал селфи на яхте и призвал подписчиков не критиковать его внешний вид.

«На полпути к пятидесяти! Спасибо всем за поздравления с днем рождения.

А прежде чем начнете шутить про мои волосы, подойдите к зеркалу и честно спросите себя: «А я вообще имею право судить прическу, которая выглядит лучше, чем моя?» – написал Эрлинг Холанд .

Фото: x.com/ErlingHaaland