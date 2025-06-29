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  • «Гонсало Гарсия не сильно отстанет от Холанда, если «Реал» поверит в него. Дайте ему 50 матчей, и он может забить 50 голов». Тренер Испании U17 Перес о 21-летнем форварде
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«Гонсало Гарсия не сильно отстанет от Холанда, если «Реал» поверит в него. Дайте ему 50 матчей, и он может забить 50 голов». Тренер Испании U17 Перес о 21-летнем форварде

Эрнан Перес порассуждал о перспективах Гонсало Гарсии в «Реале».

Главный тренер сборной Испании U17 в прошлом работал с 21-летним нападающим «Мадрида».

– Он невысок для «девятки»…

– Его рост 1,82 м, но он очень умен, обладает интуицией и всегда играет очень сосредоточенно, что позволяет ему решать сложные ситуации в матчах. Кроме того, его любознательность с детства позволяет ему очень хорошо читать матчи. Если игрок обладает хорошими техническими способностями и не понимает игру, ему будет очень сложно достичь вершины.

– Каков его предел?

– Очень высокий. Чем выше уровень и чем лучше у него тренеры, тем больше он вырастет. Я думаю, он может быть нападающим «Реала» десять или двенадцать лет. Я знаю требования «Реала», но я не думаю, что Гонсало будет сильно отставать от Холанда, если они обеспечат ему необходимую роль и возможности. Если у него не будет этой уверенности, он угаснет, но, если они поверят в него, он достигнет больших высот.

– Что лучше для него – уйти или остаться, чтобы развиваться?

– Моя теория заключается в том, что молодым игрокам нужно играть много минут, но, возможно, ему не нужно уходить, потому что он может получить их в первой команде «Реала». «Барселона» привлекла молодых игроков, и они проявили себя. Нет необходимости отправлять их в низший дивизион, чтобы они играли больше. Я уверен, что то же самое произошло бы с Гонсало, но нужно осмелиться выпустить его на поле. Если вы дадите ему 50 матчей, он может забить 50 голов, – заявил Перес.

«Гонсало Гарсия напоминает Рауля – всегда в правильной позиции, ждет шансы и сражается за них. Не удивлен его игрой». Алонсо о 21-летнем форварде «Реала»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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