«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован

«ПСЖ» может заключить сделку с «Борнмутом» в ближайшее время.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижане приближаются к приобретению Ильи Забарного. Сторонам остается уладить последние детали, после чего защитник присоединится к победителям Лиги чемпионов.

«ПСЖ » еще в мае согласовал с украинцем контракт, рассчитанный на пять лет.

Ранее публиковалась информация о желании «Борнмута » выручить как минимум 65 млн евро и готовности французского клуба заплатить 60 млн плюс бонусы.