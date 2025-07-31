«ПСЖ» близок к покупке Забарного у «Борнмута», остались последние детали. Контракт согласован
«ПСЖ» может заключить сделку с «Борнмутом» в ближайшее время.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что парижане приближаются к приобретению Ильи Забарного. Сторонам остается уладить последние детали, после чего защитник присоединится к победителям Лиги чемпионов.
«ПСЖ» еще в мае согласовал с украинцем контракт, рассчитанный на пять лет.
Ранее публиковалась информация о желании «Борнмута» выручить как минимум 65 млн евро и готовности французского клуба заплатить 60 млн плюс бонусы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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