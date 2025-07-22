«ПСЖ» увеличит предложение по Забарному после перехода Экитике в «Ливерпуль». Парижане получат 20% от трансфера

«ПСЖ» не оставляет попыток купить защитника «Борнмута» Илью Забарного.

Парижане намерены увеличить предложение по 22-летнему игроку сборной Украины после того, как их экс-форвард Юго Экитике перейдет из «Айнтрахта » в «Ливерпуль » за 80 млн евро. «ПСЖ » получит 20% от суммы этого трансфера, то есть 16 млн.

Кроме того, в решающем раунде переговоров по Забарному планирует принять участие президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи .

Ранее «Борнмут» отказался продать защитника чемпионам Франции за 60 млн евро, потребовав на 10 млн больше.