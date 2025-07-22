«ПСЖ» увеличит предложение по Забарному после перехода Экитике в «Ливерпуль». Парижане получат 20% от трансфера
«ПСЖ» не оставляет попыток купить защитника «Борнмута» Илью Забарного.
Парижане намерены увеличить предложение по 22-летнему игроку сборной Украины после того, как их экс-форвард Юго Экитике перейдет из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 80 млн евро. «ПСЖ» получит 20% от суммы этого трансфера, то есть 16 млн.
Кроме того, в решающем раунде переговоров по Забарному планирует принять участие президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.
Ранее «Борнмут» отказался продать защитника чемпионам Франции за 60 млн евро, потребовав на 10 млн больше.
Кого в АПЛ уволят первым?1038 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости