«Тоттенхэм» готов заплатить 70 млн евро за Забарного. Защитник «Борнмута» отдает предпочтение «ПСЖ» (Джанлука ди Марцио)

«Тоттенхэм» пытается подписать Илью Забарного.

Как сообщает журналист Джанлука ди Марцио, «шпоры» готовы заплатить 70 миллионов евро, которые просит «Борнмут », включая бонусы, если украинский защитник даст согласие на переход.

На футболиста также претендует «ПСЖ », который уже сделал несколько предложений на сумму около 60 миллионов евро – все они были отклонены английским клубом.

Приоритет Забарного, как утверждается, на стороне французского клуба.

В прошлом сезоне АПЛ 22-летний защитник провел 36 матчей. Его статистика – здесь .