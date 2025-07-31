Переговоры «Ливерпуля» и «Ньюкасла» по Исаку идут успешно. Окружение форварда настроено очень оптимистично (Флориан Плеттенберг)

«Ливерпуль» и «Ньюкасл» вернулись к обсуждению трансфера Александера Исака.

Ранее сообщалось , что форвард уже согласовал контракт с «красными» до 2031 года.

Переговоры между клубами идут успешно, пишет журналист Флориан Плеттенберг.

В окружении игрока настроены очень позитивно. Исак надеется на достижение соглашения между клубами.

Для этого «Ливерпулю» потребуется сделать рекордное по сумме предложение. Утверждалось, что «Ньюкасл » рассчитывает получить за шведа 150 млн фунтов.