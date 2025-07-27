Исак хочет в «Ливерпуль». «Ньюкасл» ожидает официального предложения и может продать лучшего бомбардира за 150 млн фунтов – хотя мнения разделились (Daily Mail)

«Ньюкасл» предполагает, что «Ливерпуль» скоро попробует купить Александера Исака.

По сведениям Daily Mail, «сороки» готовятся к тому, что на следующей неделе им придет официальное предложение о трансфере форварда. Такие ожидания возникли на фоне предстоящей продажи Луиса Диаса «Баварии».

Футболист сборной Швеции хочет перейти в «Ливерпуль ». В «Ньюкасле» мнения насчет того, как действовать дальше, разделились: одни считают, что нужно выручить максимально возможную сумму, другие – что следует отклонять все предложения.

Подчеркивается, что если «красные» предложат около 150 млн фунтов, то руководство «Ньюкасла » может согласиться.