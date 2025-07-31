Исак тренируется отдельно от «Ньюкасла» – на базе «Сосьедада». Экс-клуб форварда получит процент от прибыли в случае его трансфера

Александер Исак самостоятельно тренируется на базе «Реал Сосьедад».

Ранее форвард из-за повреждения не смог отправиться с «Ньюкаслом » на предсезонный сбор в Сингапур. Позднее стало известно, что игрок сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другом месте. Главным претендентом на шведа стал «Ливерпуль», с которым он, как сообщалось, уже согласовал контракт .

По данным Sky Sports, «Ньюкаслу» известно о местонахождении Исака , который восстанавливается после «незначительной травмы бедра».

Бывший нападающий «Реал Сосьедад » использует для восстановления тренировочную базу баскского клуба вместе со своим персоналом, пока она пустует.

Отмечается, что если Исак покинет «Ньюкасл», «Сосьедад» получит 10% с каждого евро в случае продажи на сумму, превышающую 70 млн евро (60,5 млн фунтов). Кроме того, испанцы получат 2% по Программе солидарности ФИФА – 0,5% за каждый сезон, проведенный им в клубе.

Исак перешел в испанскую команду в 2019 году из дортмундской «Боруссии» и провел там три года. Летом 2022 года он был продан в «Ньюкасл» за рекордную для клуба сумму в 63 млн фунтов.

«Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку после продажи Диаса. Форвард «Ньюкасла» хочет перейти и не ведет переговоры с саудовскими клубами