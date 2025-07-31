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Исак тренируется отдельно от «Ньюкасла» – на базе «Сосьедада». Экс-клуб форварда получит процент от прибыли в случае его трансфера

Александер Исак самостоятельно тренируется на базе «Реал Сосьедад».

Ранее форвард из-за повреждения не смог отправиться с «Ньюкаслом» на предсезонный сбор в Сингапур. Позднее стало известно, что игрок сообщил клубу о желании продолжить карьеру в другом месте. Главным претендентом на шведа стал «Ливерпуль», с которым он, как сообщалось, уже согласовал контракт.

По данным Sky Sports, «Ньюкаслу» известно о местонахождении Исака, который восстанавливается после «незначительной травмы бедра».

Бывший нападающий «Реал Сосьедад» использует для восстановления тренировочную базу баскского клуба вместе со своим персоналом, пока она пустует.

Отмечается, что если Исак покинет «Ньюкасл», «Сосьедад» получит 10% с каждого евро в случае продажи на сумму, превышающую 70 млн евро (60,5 млн фунтов). Кроме того, испанцы получат 2% по Программе солидарности ФИФА – 0,5% за каждый сезон, проведенный им в клубе.

Исак перешел в испанскую команду в 2019 году из дортмундской «Боруссии» и провел там три года. Летом 2022 года он был продан в «Ньюкасл» за рекордную для клуба сумму в 63 млн фунтов.

«Ливерпуль» готов сделать крупное предложение по Исаку после продажи Диаса. Форвард «Ньюкасла» хочет перейти и не ведет переговоры с саудовскими клубами

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
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