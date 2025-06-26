  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»
8

Дюков про «Химки»: «Повальной ликвидации клубов нет. Назовите лигу, в которой не было банкротств и финансовых проблем – это жизнь. В бизнесе компании появляются и прекращают существование»

Глава РФС Александр Дюков раскрыл детали банкротства «Химок».

В Мир РПЛ-2024/25 «Химки» заняли 12-е место, однако красно-черные не получили лицензию РФС-1 для выступления в высшем дивизионе России в следующем сезоне. Подмосковный клуб объявил о «приостановке деятельности»: «Мы сделали все возможное, чтобы сохранить клуб».

– Когда и как вам стало известно о ситуации в «Химках»?

– Эта ситуация стала очевидна в начале года. У клуба и его акционеров изначально не было планов прекращать деятельность ФК «Химки», клуб не планировал прекращать выступления в РПЛ.

Наоборот, акционеры и владельцы заверяли, что финансовые проблемы клуба временные. Они видели возможности решения этих проблем, занимались поиском финансирования, обещали до завершения процедуры лицензирования эти проблемы решить. Попытки они действительно предпринимали, но не получилось. 

По сути, заявления о том, что они снимаются с соревнования, не было. Им был дан срок, чтобы решить проблемы, они их не решили. Лицензия не была выдана, «Химки» подали апелляцию, но у апелляционного комитета не было никаких оснований, чтобы ее удовлетворить.

К сожалению, итогом стало то, что «Химки» не примут участие в следующем сезоне РПЛ, хотя по спортивному принципу они это заслужили. 

– Усилится ли контроль за клубами после этого?

– Система мониторинга финансового состояния клубов не является догмой, она постоянно меняется и совершенствуется. Это касается и российского и международного футбола.

Постоянно пересматриваются требования, подходы к работе. Они актуализируются, исходя из существующих тенденций. Безусловно, РФС учтет ту ситуацию, которая произошла с «Химками», в своей работе.

– Есть ли понимание того, какие меры нужно принять, чтобы переломить тенденцию прекращения существования многих клубов, в том числе из РПЛ?

– Многие клубы – это явное преувеличение, мы говорим лишь о нескольких. Это жизнь. Назовите мне футбольную лигу, в которой у клубов не было банкротств и финансовых проблем. Это жизнь, это ее часть.

Возьмите бизнес – компании появляются, развиваются, добиваются успеха, а потом под воздействием разных факторов и в силу разных обстоятельств прекращают существование. 

Повальной ликвидации футбольных клубов не происходит. Если говорить о финансовом состоянии, то оно в целом стабильно.

Если говорить о «Химках» – ряд обстоятельств привел к ситуации, в которой оказался клуб. Надо сказать спасибо игрокам – несмотря на задержки зарплаты, какого-то тихого саботажа с их стороны не было, в каждой игре «Химки» оказывали сопротивление своим соперникам и набрали достаточное количество очков, – сказал президент Российского футбольного союза Дюков.

«Ювентус» против «Манчестер Сити» на клубном ЧМ. Кто победит?5405 голосов
ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт РФС
logoХимки
деньги
кризис
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Дюков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»
736 минут назад
«Химки» и «Знамя Труда» исключены из членов РФС, «Динамо» Махачкала – принято
9сегодня, 09:31
Главные новости
Сергеев перейдет в «Динамо» за 350 млн рублей. Форвард подпишет контракт до 2028-го с зарплатой 1,2 млн евро в год (Иван Карпов)
1 минуту назад
Булыкин о Сперцяне: «Пересидел в РПЛ, нужно было уезжать в Европу год-два назад. В «Краснодаре» попросили остаться, чтобы выиграть титул, видимо – теперь точно стоит уйти»
315 минут назад
Рэпер Booba об иске Мбаппе к «ПСЖ»: «Если ты не оставишь Нассера ​​в покое, я расскажу, что ты делаешь в Палм-Бич, с кем и почему ты подхватил гастроэнтерит. Хватит морочить нам голову»
4529 минут назад
Дюков о деле боссов «Торпедо»: «Легендарный клуб, но у РФС нулевая толерантность к этическим нарушениям. Нам нужны финансовые гарантии от клуба»
736 минут назад
«Зенит» сыграет со «Сьоном» Миранчука 9 июля на «Газпром Арене» в рамках Winline Суперсерии
1843 минуты назад
Роналду о продлении контракта с «Аль-Насром»: «Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе 🟡🔵»
28сегодня, 14:19
Дюков о возвращении России: «Считаю, что к концу года соответствующие решения могут быть приняты. Предпосылки есть»
48сегодня, 14:12
«Атлетико» близок к трансферу Руджери за 20 млн евро. Переговоры с «Аталантой» – на финальной стадии
14сегодня, 14:02
«Ювентус» – «Ман Сити», аргентинцы без плей-офф – обсуждаем главные новости о КЧМ в новом выпуске «Это футбол, брат!»
сегодня, 14:00Видео
Конате готов бесплатно уйти из «Ливерпуля» в 2026-м. Защитник интересен «Реалу», «Барсе» и «ПСЖ» (Foot Mercato)
48сегодня, 13:59
Ко всем новостям
Последние новости
18-летний полузащитник «Сан-Тельмо» из 2-й лиги Аргентины умер во время операции на колене
3 минуты назад
«Боруссия» купила 32-летнего вратаря «Бохума» Древеса за 200-300 тысяч евро
127 минут назад
Асхабадзе о Дзюбе и воздушном поцелуе: «Можно запутаться, если посчитать, сколько Артем передал приветов за последние год-два. Меня это не коробит»
350 минут назад
Ди Франческо возглавил «Лечче» вместо Джампаоло
3сегодня, 14:16Фото
Умер футболист «Лас-Пальмаса» Зебен. 23-летний игрок был в коме с 9 июня, когда его сбила машина
2сегодня, 13:46Фото
1,94 млн школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры – каждый 9-й школьник РФ
10сегодня, 13:33
«Арсенал» ведет переговоры с «Валенсией» о трансфере защитника Москеры
5сегодня, 13:33
«Атлетико» интересен защитник «Аталанты» Руджери, его ценят выше Робертсона и Диня
1сегодня, 13:19
«Бернли» купил защитника «Фейеноорда» Хартмана за 12 млн евро. Контракт – на 4 года
2сегодня, 12:48Фото
«Милан» и «Комо» согласовали трансфер Тиава за 25 млн евро. Клуб Фабрегаса также договорился с Моратой
15сегодня, 12:39