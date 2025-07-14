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Суд 27 августа рассмотрит дело о банкротстве «Химок» из-за долга в 448 млн рублей («Р-Спорт»)

Дело о банкротстве «Химок» будет рассмотрено в суде 27 августа.

Арбитражный суд Московской области назначил на 27 августа рассмотрение заявления налоговой инспекции, требующей признать банкротом «Химки» из-за долга перед бюджетом в размере более 448 миллионов рублей, сообщают РИА Новости.

Заявление межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) России № 13 по Московской области поступило в суд 20 июня, но было тогда оставлено без движения, так как заявитель не представил доказательства наличия имущества должника для финансирования процедуры банкротства.

Как пояснил суд, «поскольку финансирование деятельности уполномоченного органа осуществляется из федерального бюджета, в случае подачи им заявления о признании должника (в том числе отсутствующего) банкротом… он обязан приложить к заявлению доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве».

Ранее сообщалось, что решение о банкротстве клуба может быть вынесено по упрощенной процедуре отсутствующего должника. В таких случаях суд при наличии признаков несостоятельности сразу признает должника банкротом и открывает конкурсное производство, минуя начальную процедуру банкротства – наблюдение.

4 июня «Химки» разместили на Федресурсе сообщение о намерении подать в суд заявление о своем банкротстве, но пока такое заявление не подано. Ранее клуб не получил лицензию для выступления в Мир РПЛ из-за несоблюдения финансовых критериев лицензирования.

18 июня подмосковный клуб объявил о приостановлении деятельности.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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