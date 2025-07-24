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Агуэро о сравнениях Ямаля и Месси: «Они бесполезны. Лео – лучший в истории для «Барселоны», Ламин должен проложить свой собственный путь. Пока что у него все получается блестяще»

Серхио Агуэро отреагировал на сравнения Ламина Ямаля и Лионеля Месси.

Ламин Ямаль получил 10-й номер в «Барселоне». Это повлечет за собой сильное давление?

– Это, безусловно, имеет большое символическое значение. Да, вспоминается Лео [Месси], но также Роналдиньо, Диего [Марадона] и другие великие игроки.

Я думаю, Ламин заслуживает 10-й номер, поскольку продемонстрировал сильный характер и высокий уровень для игрока своего возраста. Он отлично играл как в «Барселоне», так и в сборной, так что я бы сказал, что до сих пор он очень хорошо справлялся с давлением.

– Как Ямаль может превзойти наследие Лионеля Месси? Выиграть девять «Золотых мячей»? Несколько трофеев Лиги чемпионов?

– Я не думаю, что в такого рода рассуждениях есть большая ценность. У Лео за плечами уникальный опыт личных и командных достижений. Для «Барселоны» он лучший в истории. Так что подобные сравнения бесполезны.

Ламин должен проложить свой собственный путь. Он только начинает, и пока что у него все получается блестяще, – сказал бывший нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Stake
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