Линекер о Ямале: «Отдал бы ему «Золотой мяч». Ламин – следующий великий игрок после Марадоны и Месси»
Гари Линекер заявил, что Ламин Ямаль заслуживает «Золотой мяч».
«Ламин – следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В своем возрасте он делает то, что делает... Он особенный. Он мог бы стать одним из величайших игроков, но ему нужно немного удачи.
Судя по тому, как он играет, он очень хорош. Я бы отдал ему «Золотой мяч», – сказал бывший игрок сборной Англии и «Барселоны» в программе Que t’hi Jugues.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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