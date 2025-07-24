Исак сообщил «Ньюкаслу», что хочет покинуть клуб. Форварда оценивают в 150 млн фунтов

Александер Исак хочет покинуть «Ньюкасл».

По данным Daily Mail и других источников, подтвердивших информацию, нападающий сообщил руководству клуба, что хочет рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.

Отмечается, что руководство «Ньюкасла » и главный тренер Эдди Хау заинтересованы в том, чтобы сохранить Исака в команде. Не исключено, что контракт со шведом, истекающий в 2028 году, будет продлен, даже если он покинет клуб в следующем году. Однако предложение на сумму около 150 млн фунтов может поспособствовать уходу форварда уже в ближайшие недели.

Исак не поехал с «Ньюкаслом» в предсезонное турне по Сингапуру и Южной Корее из-за повреждения бедра. Сообщалось, что швед интересен «Ливерпулю» и «Аль-Хилалю».