Исак сообщил «Ньюкаслу», что хочет покинуть клуб. Форварда оценивают в 150 млн фунтов
Александер Исак хочет покинуть «Ньюкасл».
По данным Daily Mail и других источников, подтвердивших информацию, нападающий сообщил руководству клуба, что хочет рассмотреть варианты продолжения карьеры в другом клубе.
Отмечается, что руководство «Ньюкасла» и главный тренер Эдди Хау заинтересованы в том, чтобы сохранить Исака в команде. Не исключено, что контракт со шведом, истекающий в 2028 году, будет продлен, даже если он покинет клуб в следующем году. Однако предложение на сумму около 150 млн фунтов может поспособствовать уходу форварда уже в ближайшие недели.
Исак не поехал с «Ньюкаслом» в предсезонное турне по Сингапуру и Южной Корее из-за повреждения бедра. Сообщалось, что швед интересен «Ливерпулю» и «Аль-Хилалю».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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