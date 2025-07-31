«Флуминенсе» намерен вернуть Нино. «Зенит» не хочет отпускать защитника (Globo Esporte)

«Флуминенсе» хочет вернуть защитника «Зенита» Нино.

Нино Мота выступал за «Флуминенсе» с 2019 по 2023 год, а затем переехал в Санкт-Петербург.

По данным Globo Esporte, бразильский клуб начал переговоры о трансфере 28-летнего центрального защитника.

«Зенит » дал понять, что не намерен продавать Нино, однако «Флуминенсе » готов инвестировать средства в подписание игрока и надеется, что сам бразилец захочет вернуться.

Утверждается, что предложение будет отправлено в ближайшие несколько дней. Контракт футболиста с российским клубом действует до июня 2028 года.

Подробная статистика выступлений Нино доступна здесь .