«Флуминенсе» намерен вернуть Нино. «Зенит» не хочет отпускать защитника (Globo Esporte)
«Флуминенсе» хочет вернуть защитника «Зенита» Нино.
Нино Мота выступал за «Флуминенсе» с 2019 по 2023 год, а затем переехал в Санкт-Петербург.
По данным Globo Esporte, бразильский клуб начал переговоры о трансфере 28-летнего центрального защитника.
«Зенит» дал понять, что не намерен продавать Нино, однако «Флуминенсе» готов инвестировать средства в подписание игрока и надеется, что сам бразилец захочет вернуться.
Утверждается, что предложение будет отправлено в ближайшие несколько дней. Контракт футболиста с российским клубом действует до июня 2028 года.
Подробная статистика выступлений Нино доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Globo Esporte
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