Жерсон о русском языке: «Точно должен попытаться выучить, буду стараться. Обязательно попрошу Нино помочь, он явно показывает успехи»

Жерсон заявил, что попытается выучить русский язык.

– Планируете ли вы изучать русский язык?

– Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду очень стараться и, думаю, что обращусь за помощью к профессионалу. Обязательно обращусь за помощью к Нино , который явно показывает большие успехи в этом.

– Как оцените свой дебют?

– Очень рад дебюту и тому, как проявила себя команда. Счастлив, что победили и готовимся продолжать в том же духе.

– Как вам Петербург?

– Не успел много посмотреть город, потому что разные бытовые вопросы. Вчера прогулялся по парку возле стадиона вместе с дочкой и племянницей. Было очень тепло и хорошо, – сказал полузащитник «Зенита ».