Жерсон о русском языке: «Точно должен попытаться выучить, буду стараться. Обязательно попрошу Нино помочь, он явно показывает успехи»
Жерсон заявил, что попытается выучить русский язык.
– Планируете ли вы изучать русский язык?
– Я точно должен попытаться выучить его. Очень сложно не иметь возможности коммуницировать на полную. Буду очень стараться и, думаю, что обращусь за помощью к профессионалу. Обязательно обращусь за помощью к Нино, который явно показывает большие успехи в этом.
– Как оцените свой дебют?
– Очень рад дебюту и тому, как проявила себя команда. Счастлив, что победили и готовимся продолжать в том же духе.
– Как вам Петербург?
– Не успел много посмотреть город, потому что разные бытовые вопросы. Вчера прогулялся по парку возле стадиона вместе с дочкой и племянницей. Было очень тепло и хорошо, – сказал полузащитник «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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