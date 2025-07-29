«Краснодар» проиграл 3 из 4 матчей сезона. Дальше – игра с «Динамо»
«Краснодар» пока проиграл втрое больше матчей, чем выиграл.
Сегодня команда Мурада Мусаева уступила «Крыльям Советов» на своем поле в FONBET Кубке России – 1:2.
26 июля действующие чемпионы России потерпели поражение от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ, 12-го – от ЦСКА (0:1) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Единственная победа в новом сезоне – над «Пари НН» (3:0) 20 июля.
2 августа «Краснодар» примет «Динамо» Москва.
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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