«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» – 1:2. Марин, Козлов и Рахманович забили в первом тайме

«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.

Игра проходила на «Ozon Арене» в Краснодаре .

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы были забиты в первом тайме. Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джимми Марин . На 12-й отличился хавбек хозяев Данила Козлов . На 28-й Амар Рахманович вывел самарцев вперед – его гол оказался победным.

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