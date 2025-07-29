Матч окончен
«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» – 1:2. Марин, Козлов и Рахманович забили в первом тайме
«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.
Игра проходила на «Ozon Арене» в Краснодаре.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Все голы были забиты в первом тайме. Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джимми Марин. На 12-й отличился хавбек хозяев Данила Козлов. На 28-й Амар Рахманович вывел самарцев вперед – его гол оказался победным.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 17:45, Ozon Арена
Завершен
1 - 2
Зенит
Будет ничья
ЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости