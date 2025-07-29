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«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» – 1:2. Марин, Козлов и Рахманович забили в первом тайме

«Краснодар» дома проиграл «Крыльям Советов» (1:2) в 1-м туре FONBET Кубка России.

Игра проходила на «Ozon Арене» в Краснодаре.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Все голы были забиты в первом тайме. Уже на 10-й минуте счет открыл полузащитник гостей Джимми Марин. На 12-й отличился хавбек хозяев Данила Козлов. На 28-й Амар Рахманович вывел самарцев вперед – его гол оказался победным. 

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
29 июля 17:45, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
1 - 2
Крылья Советов
Матч окончен
86’
Рахманович
Кобнан Дэвид
79’
77’
Ороз   Евгеньев
Сантос   Перрен
73’
73’
Баняц   Сутормин
Козлов   Виктор Са
70’
67’
Марин   Олейников
65’
Печенин   Гальдамес
Дуглас   Сперцян
55’
Ленини   Черников
48’
Батчи   Кордоба
48’
2тайм
Перерыв
Хмарин
45’
+5’
Дуглас
37’
33’
Хубулов   Витюгов
28’
  Рахманович
  Козлов
12’
10’
  Марин
Краснодар
Корякин, Дж. Гонсалес, Тормена, Жубал, Хмарин, Дуглас, Ленини, Козлов, Сантос, Кобнан Дэвид, Батчи
Запасные: Кордоба, Диего Коста, Петров, Черников, Сперцян, Виктор Са, Агкацев, Перрен, Голиков, Кривцов, Оласа
1тайм
Крылья Советов:
Кокарев, Ороз, Солдатенков, Божин, Рассказов, Баняц, Бабкин, Марин, Печенин, Хубулов, Рахманович
Запасные: Витюгов, Бобер, Сутормин, Иванисеня, Олейников, Песьяков, Евгеньев, Фернандо, Раков, Игнатенко, Фролов, Гальдамес
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«Зенит» против ЦСКА в третьем туре РПЛ. Кто победит?5316 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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logoFONBET Кубок России
logoКрылья Советов
онлайны
logoДжимми Марин
logoДанила Козлов
logoАмар Рахманович
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