Мангаш близок к переходу из «Спартака» в «Спортинг»

«Спортинг» близок к трансферу Рикарду Мангаша из «Спартака».

По данным «Чемпионата», стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали будущего перехода.

Ранее стало известно , что «Спортинг » предложил «Спартаку » 4 млн евро за Мангаша .

Футболист перешел в российский клуб из «Витории» за 2 миллиона евро в сентября 2024 года. Статистику 27-летнего португальца можно найти здесь .