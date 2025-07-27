Мангаш близок к переходу из «Спартака» в «Спортинг»
«Спортинг» близок к трансферу Рикарду Мангаша из «Спартака».
По данным «Чемпионата», стороны находятся в прямом диалоге и согласовывают последние детали будущего перехода.
Ранее стало известно, что «Спортинг» предложил «Спартаку» 4 млн евро за Мангаша.
Футболист перешел в российский клуб из «Витории» за 2 миллиона евро в сентября 2024 года. Статистику 27-летнего португальца можно найти здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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