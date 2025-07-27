«Спортинг» предложит «Спартаку» 4 млн евро за Мангаша
«Спортинг» хочет купить защитника «Спартака» Рикарду Мангаша.
Португальский клуб предложит 4 млн евро за футболиста, сообщает Record.
Контракт 27-летнего Мангаша со «Спартаком» действует до июня 2026 года.
Футболист перешел в российский клуб из «Витории» за 2 миллиона евро в сентября 2024 года. Статистику 27-летнего португальца можно найти здесь.
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