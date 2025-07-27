Слишкович об 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Это не футбол, это регби – больно для глаз. Некоторые игроки «Оренбурга» выглядели испуганными, не хотели брать на себя ответственность»

Владимир Слишкович недоволен игрой «Оренбурга» в матче с «Динамо» Махачкала.

Игра 2-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1.

– Мы договорились об одном, но позволили играть в футбол, который хочет соперник. Футбол с большим количеством длинных передач, я не могу быть доволен этим. Мы знали, как они играют, что они не будут менять ничего. Думаю, что мы заслужили забить. Не потому, что хорошо играли, а потому, что хотели. Желание было огромное. Хотели и после 1:1 атаковать. Хотели выиграть, не получилось. Думаю, если бы и выиграли, было бы очень незаслуженно. В общем, ничья закономерна.

Нам надо много вещей поправить, исправить, и эту, и следующую неделю анализировать быстро, потому что РПЛ тебя не ждет, у нас еще Кубок, тяжелая игра на выезде в Калининграде.

– Много технических ошибок, с чем это связано?

– Не могу дать ответ. Может быть, психологически не подготовил их хорошо. Но это ошибка, которую я реально не ожидал. И мне нужно очень хорошо проанализировать эту игру и поговорить с несколькими игроками, узнать, что случилось в их голове. Некоторые игроки выглядели испуганными. Они не хотели брать ответственность на себя. А я такого не хочу. Надо играть в футбол, в то, во что договорились.

Это не футбол, в который я бы хотел, чтобы моя команда играла, честно. И когда еще играешь так, и еще соперник играет так, это больно для глаз.

Это не футбол, это регби. Бывают такие игры, все понимаю, но мы не можем такого позволить больше, – сказал главный тренер «Оренбурга».