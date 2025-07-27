Вратарь «Махачкалы» Волк: «Дагестан – это немного другая Россия. Спортивная республика – у нас много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы»

Давид Волк считает Дагестан спортивной республикой.

«Чувствуется, что у нас единый регион? Абсолютно. В любом случае Дагестан – это немного другая Россия.

Я думаю, все так считают, просто все смотрят на это с разных сторон. Я смотрю на это с позитивной стороны.

Да, Дагестан – это спортивная республика. Все знают, что много олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы из Дагестана. И мы, как спортсмены, хотим оправдывать это звание лучших из лучших», – сказал голкипер махачкалинского «Динамо» Волк .

«Динамо » Махачкала сегодня сыграет с «Оренбургом» во 2-м туре Мир РПЛ . Начало игры – в 17:30 по московскому времени.