«Аль-Джазира» предлагает ЦСКА 6 млн евро за Рошу. Армейцы не хотят отпускать игрока

«Аль-Джазира» всерьез заинтересована защитником ЦСКА Виллианом Рошей.

Клуб из ОАЭ предлагает 6 миллионов евро за 30-летнего бразильца, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что армейцы не очень хотят отпускать одного из своих лидеров.

В агентстве Виллиана Роши подтвердили Sport24, что «Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по трансферу защитника.

Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Защитник провел 105 матчей, взял два Кубка и один Суперкубок России.