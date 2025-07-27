«Аль-Джазира» предлагает ЦСКА 6 млн евро за Рошу. Армейцы не хотят отпускать игрока
«Аль-Джазира» всерьез заинтересована защитником ЦСКА Виллианом Рошей.
Клуб из ОАЭ предлагает 6 миллионов евро за 30-летнего бразильца, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что армейцы не очень хотят отпускать одного из своих лидеров.
В агентстве Виллиана Роши подтвердили Sport24, что «Аль-Джазира» сделала предложение ЦСКА по трансферу защитника.
Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года. Защитник провел 105 матчей, взял два Кубка и один Суперкубок России.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
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