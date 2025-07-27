«ПСЖ» предложил «Лиллю» меньше 40 млн евро за Шевалье. На замену Люке «доги» могут арендовать Кински-младшего
«ПСЖ» сделал шаг на пути к трансферу Люки Шевалье.
Как сообщает L’Equipe, парижане направили «Лиллю» первое предложение по вратарю. Сумма составляет менее 40 млн евро.
Ожидается, что «доги» откажутся продавать голкипера за такие деньги.
«Лилль» хочет получить как минимум 40 млн, а также сперва найти Шевалье замену. Он уже начал переговоры об аренде принадлежащего «Тоттенхэму» Антонина Кински, сына экс-вратаря «Сатурна».
Кого в АПЛ уволят первым?26372 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости