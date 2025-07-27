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«ПСЖ» предложил «Лиллю» меньше 40 млн евро за Шевалье. На замену Люке «доги» могут арендовать Кински-младшего

«ПСЖ» сделал шаг на пути к трансферу Люки Шевалье.

Как сообщает L’Equipe, парижане направили «Лиллю» первое предложение по вратарю. Сумма составляет менее 40 млн евро.

Ожидается, что «доги» откажутся продавать голкипера за такие деньги.

«Лилль» хочет получить как минимум 40 млн, а также сперва найти Шевалье замену. Он уже начал переговоры об аренде принадлежащего «Тоттенхэму» Антонина Кински, сына экс-вратаря «Сатурна».

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Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
logoЛюка Шевалье
logoАнтонин Кински-младший
logoлига 1 Франция
logoЛилль
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