«ПСЖ» предложил «Лиллю» меньше 40 млн евро за Шевалье. На замену Люке «доги» могут арендовать Кински-младшего

«ПСЖ» сделал шаг на пути к трансферу Люки Шевалье.

Как сообщает L’Equipe, парижане направили «Лиллю» первое предложение по вратарю. Сумма составляет менее 40 млн евро.

Ожидается, что «доги» откажутся продавать голкипера за такие деньги.

«Лилль » хочет получить как минимум 40 млн, а также сперва найти Шевалье замену. Он уже начал переговоры об аренде принадлежащего «Тоттенхэму » Антонина Кински , сына экс-вратаря «Сатурна».