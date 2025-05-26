«Астон Вилле» интересен Шевалье на замену Мартинесу. «Лилль» согласится на трансфер вратаря за 40 млн евро

Люка Шевалье может перейти в «Астон Виллу» из «Лилля».

Ожидается, что 32-летний голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинет клуб из Бирмингема в это межсезонье.

Как сообщает журналист Саша Тавольери, 23-летний вратарь сборной Франции – приоритетная цель «Астон Виллы ».

Спортивный директор клуба Мончи уже общался с представителями Шевалье. Стороны обсуждали финансовые условия. Официального предложения еще не было, но футболист открыт к переходу.

Утверждается, что 40 миллионов евро устроят «Лилль » в качестве компенсации за француза.

Люка провел 11 сухих матчей в чемпионате Франции в этом сезоне и был назван лучшим вратарем Лиги 1. Его подробная статистика – здесь .