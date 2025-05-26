«Астон Вилле» интересен Шевалье на замену Мартинесу. «Лилль» согласится на трансфер вратаря за 40 млн евро
Люка Шевалье может перейти в «Астон Виллу» из «Лилля».
Ожидается, что 32-летний голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес покинет клуб из Бирмингема в это межсезонье.
Как сообщает журналист Саша Тавольери, 23-летний вратарь сборной Франции – приоритетная цель «Астон Виллы».
Спортивный директор клуба Мончи уже общался с представителями Шевалье. Стороны обсуждали финансовые условия. Официального предложения еще не было, но футболист открыт к переходу.
Утверждается, что 40 миллионов евро устроят «Лилль» в качестве компенсации за француза.
Люка провел 11 сухих матчей в чемпионате Франции в этом сезоне и был назван лучшим вратарем Лиги 1. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Get French Football News
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