Челестини после 2:1 с «Ахматом»: «ЦСКА недоставало личностей на поле и лидерских качеств в 1-м тайме»
Фабио Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Ахматом» (2:1).
Уже на 15-й минуте счет открыл вингер «Ахмата» Брайан Мансилья. На 47-й первого тайма защитник Данил Круговой сравнял счет, следом на 48-й россиянин сделал дубль.
«Всегда можно обыграть чемпиона, а потом проиграть команде, которая борется за выживание. Нигде не будет 5:0, 6:0. Все забитые мячи даются тяжело. Мы пока только в начале процесса. Команде нужно больше времени.
В первом тайме нам недоставало личностей на поле, лидерских качеств. В «Оренбурге» с нами такое уже случалось. К тому же «Ахмат» очень хорошо оборонялся. И очень много мы теряли легких мячей», – сказал главный тренер ЦСКА.
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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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