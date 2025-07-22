Пономарев о старте ЦСКА: «Челестини построил настоящий советский футбол, а не галиматью какую‑то. Закончились перекатывания мяча поперек поля. Будет результат»

Владимир Пономарев доволен игрой ЦСКА на старте сезона.

В матче за OLIMPBET Суперкубок России армейцы одолели «Краснодар» (1:0). В понедельник в первом туре РПЛ ЦСКА сыграл на выезде вничью с «Оренбургом» (0:0).

— Армейская команда произвела хорошее впечатление: быстро проходили середину поля, не катали мяч вперед и назад, а постоянно пытались атаковать. Это настоящий советский футбол, а не галиматья какая‑то. В этом плане этот Челентано или, как его, Челестини, построил хороший футбол. Думаю, будет результат.

У армейцев было много моментов, но правда и «Оренбург» имел несколько возможностей для взятия ворот. Но Акинфеев молодцом, феноменально отыграл матч. Но защита не имела права позволять создавать столько моментов противнику. А вообще игра с обеих сторон понравилась.

Добротная ничья, но армейцы доминировали на поле и могли выиграть. Один‑два мяча должны были забивать, но это придет. Главное, что создавались моменты.

— Один мяч за два официальных матча не маловато?

— Согласен, но обнадеживает, что были моменты. Ребята бегут. Закончились перекатывания мяча поперек поля, — сказал бывший защитник ЦСКА.