У Челестини в ЦСКА 2 победы и ничья в 3 матчах. Дальше – игры с «Локо» и «Зенитом»

Фабио Челестини начал в ЦСКА с двух побед и ничьей.

Сегодня армейцы обыграли «Ахмат » (2:1). До этого была ничья с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре Мир РПЛ и победа над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России (1:0).

Дальше у ЦСКА – игра с «Локомотивом » (30 июля) в Фонбет Кубке России и с «Зенитом » (3 августа) в чемпионате России.