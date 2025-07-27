У Челестини в ЦСКА 2 победы и ничья в 3 матчах. Дальше – игры с «Локо» и «Зенитом»
Фабио Челестини начал в ЦСКА с двух побед и ничьей.
Сегодня армейцы обыграли «Ахмат» (2:1). До этого была ничья с «Оренбургом» (0:0) в 1-м туре Мир РПЛ и победа над «Краснодаром» в OLIMPBET Суперкубке России (1:0).
Дальше у ЦСКА – игра с «Локомотивом» (30 июля) в Фонбет Кубке России и с «Зенитом» (3 августа) в чемпионате России.
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