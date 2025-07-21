Челестини про 0:0 с «Оренбургом»: «ЦСКА знал, что надо раскачивать, переводить с одного фланга на другой, но играл вертикально. Во 2-м тайме сталo чуть лучше, но этого недостаточно»
Фабио Челестини объяснил, почему ЦСКА не победил «Оренбург».
Матч этих команд в 1-м туре Мир РПЛ завершился ничьей со счетом 0:0.
– Как оцените игру вашей команды в обоих таймах?
– Мы недостаточно хорошо работали с мячом, недостаточно имели терпения в этом матче. Прекрасно знали, что команда соперника играет по схеме 3-5-2. Мы знали, что надо разыгрывать и раскачивать игру, переводить с одного фланга на другой. Мы все время пытались продолжить вертикальную игру.
Во втором тайме мы начали играть чуть лучше, но этого было недостаточно, чтобы мы могли сегодня одержать победу. Необходимо было терпеть и разыгрывать, что мы не сделали, – сказал главный тренер армейцев.
Кого в АПЛ уволят первым?1024 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости