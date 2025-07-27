Зайнутдинов прошел медосмотр для «Динамо». Сделку закроют за 1-2 дня («РБ Спорт»)

Бахтиер Зайнутдинов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».

Трансфер будет закрыт в течение 1-2 дней, сообщает «РБ Спорт». Сумма сделки с бонусами составит около 3 млн евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции Зайнутдинов провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь .