Зайнутдинов прошел медосмотр для «Динамо». Сделку закроют за 1-2 дня («РБ Спорт»)
Бахтиер Зайнутдинов успешно прошел медосмотр перед переходом в «Динамо».
Трансфер будет закрыт в течение 1-2 дней, сообщает «РБ Спорт». Сумма сделки с бонусами составит около 3 млн евро.
В прошлом розыгрыше чемпионата Турции Зайнутдинов провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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