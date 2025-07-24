«Динамо» подпишет Зайнутдинова за 2,5 млн евро и бонусы. Хавбек «Бешикташа» пройдет медосмотр сегодня (Иван Карпов)
«Динамо» и «Бешикташ» договорились о трансфере Бахтиера Зайнутдинова.
Ранее сообщалось, что бело-голубые сделали второе предложение турецкому клубу – на сумму 3 млн евро.
По данным инсайдера Ивана Карпова, полузащитник перейдет в «Динамо» за 2,5 млн евро и бонусы.
Сегодня 27-летний игрок вылетит в Москву на медосмотр. Футболист подпишет с московским клубом контракт до 2029 года.
В прошлом розыгрыше чемпионата Турции Зайнутдинов провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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