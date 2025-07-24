«Динамо» подпишет Зайнутдинова за 2,5 млн евро и бонусы. Хавбек «Бешикташа» пройдет медосмотр сегодня (Иван Карпов)

«Динамо» и «Бешикташ» договорились о трансфере Бахтиера Зайнутдинова.

Ранее сообщалось , что бело-голубые сделали второе предложение турецкому клубу – на сумму 3 млн евро.

По данным инсайдера Ивана Карпова, полузащитник перейдет в «Динамо » за 2,5 млн евро и бонусы.

Сегодня 27-летний игрок вылетит в Москву на медосмотр. Футболист подпишет с московским клубом контракт до 2029 года.

В прошлом розыгрыше чемпионата Турции Зайнутдинов провел 9 матчей. Его статистику можно найти здесь .