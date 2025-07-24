Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу. Хавбек «Бешикташа» отклонил более выгодное предложение от «Спартака» из-за Карпина и игры за ЦСКА («СЭ»)

Бахтиер Зайнутдинов пройдет медосмотр в «Динамо» в пятницу.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее стало известно, что Зайнутдинов перейдет из «Бешикташа » в московский клуб за 2,5 млн евро и бонусы.

Отмечается, что у полузащитника сборной Казахстана было более выгодное предложение от «Спартака ». Зайнутдинов сделал выбор в пользу «Динамо » из-за фигуры Валерия Карпина, с которым работал в «Ростове», а также принципиального соперничества между красно-белыми и ЦСКА , где Бахтиер выступал ранее.