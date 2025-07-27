Булыкин о словах Морено про отказ от половины зарплаты: «Заявление для прессы или владельца. После таких поражений все вопросы к тренеру, но он решил громкими заявлениями отвлечь от игры»

Дмитрий Булыкин отреагировал на слова главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

После домашнего поражения 0:4 от «Акрона » главный тренер «Сочи » заявил, что отдаст половину месячной зарплаты и сказал игроком поступить также.

«Уровень футболистов «Сочи » не самый лучший, физическая подготовка оставляет желать лучшего, настрой тоже. Все это приводит к таким результатам. Думаю, руководство сделает выводы и исправит ситуацию, а не будет штрафовать футболистов на половину зарплаты.

Слова Морено – заявление для прессы или владельца. Ребят можно оштрафовать за безвольную игру, результат, но обычно так не делается. После таких поражений все вопросы к тренеру, но он решил громкими заявлениями отвлечь от игры. Следующие матчи для него критические. Посмотрим, как он сможет совладать с командой», – сказал экс-игрок «Локомотива».