Черданцев о словах Морено про отказ от половины зарплаты: «Не думаю, что это позерство. Чел работал в «Барсе»! Мог бы свалить в Испанию, чтобы в ### не дуть, но продолжает работу в России»
После домашнего поражения 0:4 от «Акрона» главный тренер «Сочи» заявил, что отдаст половину месячной зарплаты и сказал игроком поступить также.
«Я не думаю, что это позерство. Я думаю, что он не бросает слова на ветер. Мне кажется, это должно вызывать уважение. Чел работал в «Барселоне»! Не поваром. Хотя это уже было бы неплохо.
Он улетел в самый сложный географически футбольный турнир в мире, вернулся в РПЛ, хотя, думаю, двадцать раз мог бы свалить в Испанию – на меньшие деньги, понятно, но вообще, чтобы в ### не дуть. Нет. Прогнал по всей России. Продолжает работать.
По игре в первом туре «Сочи» смотрелся очень даже неплохо. Но тренер не может выйти и играть на поле вместо футболистов. Не знаю, что именно там в «Сочи» происходит, но Морено респект», – написал комментатор «Матч ТВ».