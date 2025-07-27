Пятибратов о словах Морено: «Если хочешь отдать деньги на благотворительность, не надо на всю страну говорить. Игроки же сами разберутся. Может, у кого-то больные родители»

Дмитрий Пятибратов раскритиковал главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

После домашнего поражения 0:4 от «Акрона » главный тренер «Сочи » заявил, что отдаст половину месячной зарплаты и сказал игроком поступить также.

«Если ты хочешь отдать деньги на благотворительность, то не надо это на всю страну говорить и показывать, какой ты добрый и отзывчивый парень. Скажи, что не угадал с составом, с заменами, но призывать игроков отдать все свои деньги…

Наверное, каждый футболист разберется, как ему распоряжаться своим имуществом. Потому что, может быть, у кого‑то больные родители, которым нужно лекарство покупать», – сказал экс-тренер «Факела».