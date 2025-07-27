«Сочи» – болельщикам после 0:4 с «Акроном»: «Мы не ищем оправданий, мы подвели вас. Это поражение – на нашей совести. Вы заслуживаете команду, которая борется до конца»

«Сочи» обратился к болельщикам после поражения 0:4 от «Акрона».

«Это был тяжелый вечер. Мы не ищем оправданий.

Такой результат – это удар. Для всех, кто был на стадионе. Для тех, кто смотрел игру дома. Для тех, кто с нами и в горе, и в радости. Это поражение мы обязаны признать. Извлечь из него уроки и перерасти.

Своей поддержкой и отношением вы заслуживаете команду, которая борется до конца. И мы сделаем все, чтобы снова заслужить вашу веру.

Спасибо, что не отворачиваетесь. Даже в такие вечера. Мы это очень ценим.

Мы подвели вас. Всех, кто верит и переживает. Больно. Горько. Несправедливо по отношению к вам – тем, кто остается рядом даже в самые тяжелые вечера. Мы не оправдываемся. Это поражение – на нашей совести», – говорится в сообщении «Сочи ».