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«Рубин» предлагает 50 млн рублей за Ишкова, «Сочи» – 100 млн. «Урал» хочет не менее 250 млн (Иван Карпов)

«Рубин» и «Сочи» интересуются хавбеком «Урала» Ильей Ишковым.

По данным инайдера Ивана Карпова, казанцы за 20-летнего атакующего хавбека предлагают 50 млн рублей, а сочинцы – в 2 раза больше.

Однако в «Урале» рассчитывают выручить за своего воспитанника не менее 250 млн рублей.

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Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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