«Рубин» предлагает 50 млн рублей за Ишкова, «Сочи» – 100 млн. «Урал» хочет не менее 250 млн (Иван Карпов)

«Рубин» и «Сочи» интересуются хавбеком «Урала» Ильей Ишковым.

По данным инайдера Ивана Карпова , казанцы за 20-летнего атакующего хавбека предлагают 50 млн рублей, а сочинцы – в 2 раза больше.

Однако в «Урале » рассчитывают выручить за своего воспитанника не менее 250 млн рублей.