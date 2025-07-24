«Атлетико» может активировать опцию выкупа Мийо за 20 млн евро. Испанский клуб начал переговоры о переходе хавбека «Штутгарта»
«Атлетико» может подписать Энцо Мийо.
Испанский клуб начал переговоры о трансфере 23-летнего полузащитника «Штутгарта».
В контракте футболиста есть сумма отступных в размере 20 миллионов евро.
Несколько клубов заявили о желании активировать данный пункт, но наиболее привлекательным вариантом на данный момент является «Атлетико».
В прошлом сезоне Энцо Мийо забил 6 голов и сделал 5 передач в 29 матчах Бундеслиги. Статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.
Кого в АПЛ уволят первым?14090 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости