«За Францию и ее прекрасное разнообразие». Мийо о победе над Аргентиной на Олимпиаде

Энцо Мийо высказался после победы над Аргентиной на Олимпиаде.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

«За Францию и ее прекрасное разнообразие. Да здравствует Франция 🇫🇷», – написал хавбек Франции и « » в соцсетях.

Напомним, после финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки и защитника аргентинцев Николаса Отаменди. Энцо получил красную карточку, хотя уже был заменен.

Перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Новый конфликт Аргентины и Франции: теперь с дракой на Олимпиаде