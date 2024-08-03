«За Францию и ее прекрасное разнообразие». Мийо о победе над Аргентиной на Олимпиаде

Теги Штутгарт Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу олимпийская сборная Аргентины Олимпиада-2024 Олимпийский футбольный турнир Энцо Мийо олимпийская сборная Франции Футбол

Энцо Мийо высказался после победы над Аргентиной на Олимпиаде.

Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

«За Францию и ее прекрасное разнообразие. Да здравствует Франция 🇫🇷», – написал хавбек Франции и «Штутгарта» в соцсетях.

Напомним, после финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди. Энцо получил красную карточку, хотя уже был заменен.

Перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

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72 комментария
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Ответ Iamliam
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро. Это точно наследники Зидана и Платини?)
Зидана😄
+95
-2
+93
За геев, за арабов, за африканцев! Есть чем гордиться стране-разнообразием!
+107
-27
+80
В качестве инклюзивности в команду взяли двух белых
+65
-2
+63
Ответ Владддд
Комментарий скрыт
Так в РФ народы живут столетиями, а арабы и чёрные акое отношение имеют к Франции? Это всего лишь бывшие колонии, которые были под оккупацией без интеграции
+66
-11
+55
Ответ Iamliam
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро. Это точно наследники Зидана и Платини?)
Алжирца и итальянца?
Да, конечно
+31
-1
+30
Скоро будет однообразие
+24
-2
+22
Ответ Ильин Александр
В качестве инклюзивности в команду взяли двух белых
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро.
Это точно наследники Зидана и Платини?)
+23
-5
+18
Ответ Владддд
Комментарий скрыт
А французы есть во Франции?
+12
-1
+11
По-моему, там больше про однообразие, а не разнообразие все-таки
+12
-2
+10
Франция и её прекрасное чёрное разнообразие...
+8
-2
+6
Ответ Чебурашка от Гены
Ещё одно слово,, разнообразие,, украли. Читаю,, разнообразие,, на ум толерантность и лгбт.
попробуй выйти за рамки телевизора
+9
-4
+5
Ответ belikovda.90
Так в РФ народы живут столетиями, а арабы и чёрные акое отношение имеют к Франции? Это всего лишь бывшие колонии, которые были под оккупацией без интеграции
как будто бы в Москве меньше людей из Средней Азии, нежели чем в Париже арабов и африканцев
+8
-3
+5
Ещё одно слово,, разнообразие,, украли. Читаю,, разнообразие,, на ум толерантность и лгбт.
+11
-6
+5
Самое интересное что во времена Зидана и Анри никто никого не смущало что в сборной есть темнокожие…

А тут вдруг у всех в одном месте прорвало разом
+10
-6
+4
Ответ Ильин Александр
В качестве инклюзивности в команду взяли двух белых
А в сборной по дзюдо сегодня все шесть чернокожие. В фехтовании в каком-то из видов из четырех женщин одна белая. Практически все виды спорта у Франции совершенно не разнообразные, а максимально черные
+4
0
+4
Ответ luwill
Самое интересное что во времена Зидана и Анри никто никого не смущало что в сборной есть темнокожие… А тут вдруг у всех в одном месте прорвало разом
дело наверное в том, что тогда там были темнокожие. а сейчас там есть белые. почувствуйте разницу.
+6
-2
+4
Теперь нам слушать весь этот толерастский бред, Арги буквально герои нашего времени, мы молиться должны на них
+24
-21
+3
Ответ belikovda.90
Так Средняя Азия - бывшая Империя. Они независимы только 30 лет. И были интегрированы в одно государство.
ну так и арабы из Алжира отсоеденились от Франции лишь 60 лет назад. Почему 30 лет окей, а 60 много. И что значит интегрировались? Во времена Союза в Москве из Средней Азии почти никого не было, так же как в Париже 60 лет назад.
+3
0
+3
Ответ Iamliam
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро. Это точно наследники Зидана и Платини?)
Самое смешное, что при Зидане этнических французов было не больше
+3
0
+3
Ответ Iamliam
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро. Это точно наследники Зидана и Платини?)
Зидана вполне возможно бгг
+3
0
+3
Ответ Jet Sa
Комментарий удален модератором
Проблема в том, что в мире они как раз никогда не жили, не живут и жить не будут.
+2
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+2
Если с уем тотю ругаюсь
Говорю просио : ну ты и француз
Стошько ращнообразия и великолепия в эьтх буквах
И главное,не забанят
+4
-2
+2
ага. франция для всех, для всего мира. только не для белых. нормальных сексуально французов. удачно замутили, ничего не скажешь.
+3
-1
+2
Ответ Владддд
Комментарий скрыт
В России проживает огромное количество народностей, потому что они коренные на своих территориях, чего не скажешь про арабов и чернокожих во Франции
+4
-2
+2
Больше всего удивляет, что на крупных футбольных турнирах болельщики - практически только белые. Иногда - представители Магриба. Чернокожих - один на тысячу в лучшем случае.
+2
0
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Ответ cpu1500
Самое смешное, что при Зидане этнических французов было не больше
ну это ты загнул, у Франции и тогда было много детей иммигрантов, но не настолько
+1
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+1
Ответ Андрес Бондаренко
Больше всего удивляет, что на крупных футбольных турнирах болельщики - практически только белые. Иногда - представители Магриба. Чернокожих - один на тысячу в лучшем случае.
белые могут позволить себе билеты)
+1
0
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Ответ Iamliam
В финале из 15 игроков принявших участие в мачте, только 1 крайний левый защитник был белым, остальные метисы и афро. Это точно наследники Зидана и Платини?)
Бербер Зидан, конечно, очень белый)
+2
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Ответ Любезный Коссутий
попробуй выйти за рамки телевизора
Я телек не смотрю . Только футбол и иногда кино.
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Ответ Чебурашка от Гены
Я телек не смотрю . Только футбол и иногда кино.
аналогично. ТВ нет, только интернет и экран
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