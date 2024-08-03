«За Францию и ее прекрасное разнообразие». Мийо о победе над Аргентиной на Олимпиаде
Энцо Мийо высказался после победы над Аргентиной на Олимпиаде.
Франция обыграла Аргентину (1:0) в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.
«За Францию и ее прекрасное разнообразие. Да здравствует Франция 🇫🇷», – написал хавбек Франции и «Штутгарта» в соцсетях.
Напомним, после финального свистка футболисты и представители тренерского штаба сборной Аргентины побежали по направлению к французским игрокам, и между ними возникла потасовка. Конфликт начался после стычки Мийо и защитника аргентинцев Николаса Отаменди. Энцо получил красную карточку, хотя уже был заменен.
Перед Олимпиадой во время празднования победы в Кубке Америки игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
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Да, конечно
Это точно наследники Зидана и Платини?)
А тут вдруг у всех в одном месте прорвало разом
Говорю просио : ну ты и француз
Стошько ращнообразия и великолепия в эьтх буквах
И главное,не забанят