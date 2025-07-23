Головин не уйдет из «Монако» этим летом. Он счастлив в клубе и отказал российским командам (L’Équipe)
Александр Головин не уйдет из «Монако» этим летом.
Об этом сообщает L’Équipe, ссылаясь на окружение российского футболиста.
«Он останется, он счастлив в «Монако», это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет.
Я уверен, что этот сезон будет намного лучше, и Головин снова выйдет на свой лучший уровень. Физически он в порядке. Он очень усердно тренируется», – сказал источник, близкий к Головину.
Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне 29-летний полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
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