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Головин не уйдет из «Монако» этим летом. Он счастлив в клубе и отказал российским командам (L’Équipe)

Александр Головин не уйдет из «Монако» этим летом.

Об этом сообщает L’Équipe, ссылаясь на окружение российского футболиста. 

«Он останется, он счастлив в «Монако», это один из лидеров команды. Мы сказали всем российским клубам, которые нам звонили, что этим летом шансов нет.

Я уверен, что этот сезон будет намного лучше, и Головин снова выйдет на свой лучший уровень. Физически он в порядке. Он очень усердно тренируется», – сказал источник, близкий к Головину.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В прошлом сезоне 29-летний полузащитник провел 19 матчей в Лиге 1 и забил 3 гола. Его подробная статистика – здесь

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Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
logoАлександр Головин
logoпремьер-лига Россия
logoлига 1 Франция
logoМонако
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