Кисляк об интересе «Фенербахче»: «Скидывали новости: «Моуринью хочет Кисляка». Я посмеялся. Мне приятно: это хороший европейский клуб. Значит, я иду в правильном направлении»

Матвей Кисляк прокомментировал новости об интересе «Фенербахче».

– Сюжет, который нас волновал этим летом: Матвей Кисляк может уйти в «Фенербахче». Как это выглядело с твоей стороны?

– Мне позвонил агент и сказал, что есть интерес от «Фенербахче». Я не придал особого внимания – интерес и интерес. Много кто может его проявлять: не хочется этим забивать голову и отвлекаться.

Зашел в инстаграм – а там турки пишут. Думаю: что это? Потом начали скидывать новости с турецких сайтов: «Моуринью хочет Кисляка». Я посмеялся. Когда позвонит агент и скажет, что сегодня общался с Моуринью, и он сказал, что хочет Кисляка, тогда я в это поверю.

Потом появились новости, что «Фенербахче» сделал предложение – писали про 12 млн евро.

– Сразу уточним: ЦСКА подтверждал, что контактировал с «Фенербахче» – это не просто слухи.

– Мне кажется, тогда еще официального контакта не было, а просто турецкие СМИ вкидывали. Уже потом, как сказал Роман Юрьевич [Бабаев ], было предложение.

Мне, безусловно, приятно. «Фенербахче» – хороший европейский клуб. Это значит, что я иду в правильном направлении. Что надо прогрессировать и не останавливаться. И тогда больше топовых клубов обратят на меня внимание.

– У тебя был разговор с боссами ЦСКА?

– Лично не разговаривал – все через агента. Уважаю решение ЦСКА. Если клуб не устроило предложение, я это принимаю. ЦСКА воспитал меня, дал шанс, здесь я заиграл. Без ЦСКА всего этого не было бы.

Я счастлив в клубе и готов играть дальше.

– Поделюсь своими впечатлениями. «Фенербахче» – хорошая команда с Моуринью, звездами и еврокубками, при этом есть ощущение, что если ты не сбавишь, через один-два сезона позовет сильный клуб из топ-лиги.

– Легко так говорить: еще сезон, еще полсезона… Многие так размышляют и в итоге не уезжают. Опять же, никто ни от чего не застрахован: сегодня у тебя все хорошо, а завтра не очень. Когда есть здесь и сейчас – почему бы и нет?

Сегодня команда хорошо себя показала – и ты вместе с ней. Завтра ты показываешь тот же уровень, но команда играет хуже. И все говорят: «Первый сезон у тебя хороший, а во втором стух». Хотя показываешь тот же футбол. А еще есть травмы.

Когда есть варианты, рассуждать «А что если скоро за мной придет «Барселона»… » неправильно. Это то же самое, что «Если мы выиграем 30 матчей в сезоне, займем первое место».

– Ты хочешь в Европу, потому что там лучший футбол?

– Да, потому что когда вокруг футболисты сильнее, ты прогрессируешь. Надо всегда искать среду, где будешь прогрессировать. Топ-лиги Европы – лучшее место. Все равняются на топ-лиги, на Лигу чемпионов. Хочется посмотреть на возможности. Понять, что ты из себя представляешь.

Конечно, хочется оказаться в лучших клубах. Не думаю, что команды из вторых десяток лучше, чем ЦСКА. Просто сейчас мы заложники ситуации – мало кто сюда смотрит. Когда ЦСКА постоянно играл в Лиге чемпионов, ты на виду.

И важно не просто уехать, а уехать, чтобы перейти на следующий уровень. Потому что и сейчас уровень РПЛ – неслабый. У нас хороший чемпионат. Это доказывают трансферы Захаряна, Сафонова .

– Если позовут на меньшие деньги в европейский топ-клуб, пойдешь?

– Если смотреть реалистично, европейский топ-клуб вряд ли предложит меньшие деньги.

– Но если так случится?

– Без проблем. Я, конечно, готов.

– А если затянется, но будешь чувствовать, что пора, готов сам искать маршруты в Европу? Пример: Далер Кузяев, который отказался от больших денег и трофеев в «Зените» и пошел бороться за выживание с «Гавром».

– У Кузяева была такая мечта. И он уже был в возрасте, когда или сейчас, или никогда. Здесь он многого добился – хотелось проверить себя на другом уровне. Я же здесь еще ничего не показал – всего сезон на хорошем уровне. Какая Европа? Да, есть такая цель, но говорить об этом слишком громко не нужно.

– Мусаев так описывал тренировки с Головиным и Кузяевым в сборной: «Они мяч вообще не теряют. Видимо, интенсивность там сильно выше, голова быстрее работает. Привыкли, что уровень сопротивления другой и сразу накрывают, поэтому действуют быстрее». Ты видишь разницу, когда смотришь их матчи?

– Вижу. Они играют в чемпионате, где преобладают афроамериканцы. У них очень серьезные физические способности. Другие скорости, сила, интенсивность. Когда Головин приезжает в сборную, ему намного легче. Больше времени на принятия решений.

– Твое взросление и звездный год выпали на изоляцию нашего футбола. Это давит?

– Да нет. Опять же: все, что ни делается, – к лучшему. Если бы не изоляция, возможно, меня бы здесь не было.

– Что имеешь в виду?

– Просто не попал бы так рано в состав.

– Купили бы легионеров?

– Например. А меня бы просто не заметили. Тяжело говорить: «Если бы сейчас была Лига чемпионов…» Ее нет – надо потерпеть. Мы живем фактами. Хорошо, что я сейчас здесь.

– Не создает ли это пузырь для молодых игроков? Встречаешь ли ты мнения вроде такого: «Да здесь и чемпионат хороший, и деньги платят – зачем уезжать и мечтать о великом?»

– Думаю, такое бывает. Но я не осуждаю: надо ведь еще здесь продержаться на высоком уровне много лет. А это очень тяжело.

– Учишь языки?

– Стараюсь учить английский, но пока так себе дается. Занимаюсь с репетитором два раза в неделю – правда, с паузами. Два месяца позанимался – месяц пауза, – сказал полузащитник ЦСКА в интервью Спортсу’‘.

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