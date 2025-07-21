Артета уверен, что «Арсенал» действовал верно в ситуации с обвинениями Парти в изнасилованиях: «На 100%»
Микель Артета уверен, что «Арсенал» действовал верно в ситуации с Томасом Парти.
Ранее сообщалось, что экс-полузащитнику «Арсенала» и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. В СМИ появилась информация, что жалобы на Парти поступали в Футбольную ассоциацию Англии, «Арсенал» и Премьер-лигу за 10 месяцев до его ареста полицией.
«Клуб был предельно ясен в своем заявлении. Есть много юридических вопросов, которые очень сложны, поэтому я не могу комментировать ничего из этого», – сказал главный тренер «канониров».
На вопрос, уверен ли он, что клуб верно следовал соответствующим процедурам, Артета ответил: «На 100%».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
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