Артета уверен, что «Арсенал» действовал верно в ситуации с обвинениями Парти в изнасилованиях: «На 100%»

Микель Артета уверен, что «Арсенал» действовал верно в ситуации с Томасом Парти.

Ранее сообщалось , что экс-полузащитнику «Арсенала » и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия. В СМИ появилась информация , что жалобы на Парти поступали в Футбольную ассоциацию Англии, «Арсенал» и Премьер-лигу за 10 месяцев до его ареста полицией.

«Клуб был предельно ясен в своем заявлении . Есть много юридических вопросов, которые очень сложны, поэтому я не могу комментировать ничего из этого», – сказал главный тренер «канониров».

На вопрос, уверен ли он, что клуб верно следовал соответствующим процедурам, Артета ответил: «На 100%».