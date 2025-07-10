«Арсенал» и АПЛ знали об обвинениях Парти в изнасилованиях почти за год до его ареста в 2022-м. FA сообщила свидетелям, что дело не входит в ее компетенцию (The Telegraph)

«Арсенал» и АПЛ знали об обвинениях в адрес Томаса Парти задолго до его ареста.

Ранее сообщалось , что экс-полузащитнику «Арсенала » и «Атлетико» предъявлены обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия.

По данным The Telegraph, жалобы против Парти были поданы в Футбольную ассоциацию Англии, «Арсенал» и Премьер-лигу за 10 месяцев до его ареста полицией.

Однако официальное расследование по этим заявлениям не было начато, поскольку они не входят в компетенцию Футбольной ассоциации Англии по защите несовершеннолетних и взрослых, «подверженных риску» в игре.

«Арсенал» в последние дни столкнулся с жесткой критикой со стороны активистов за то, что продолжал выпускать Парти на поле в течение трех лет, прежде чем ему было предъявлено обвинение на прошлой неделе.

Первый арест игрока в июле 2022 года произошел после начала полицейского расследования в феврале того же года. Однако, как сообщает Telegraph Sport, все свидетельствует о том, что клуб и власти знали о проблемах еще в сентябре 2021 года.

Утверждается, что после конфиденциальных обсуждений с «Арсеналом» Футбольная ассоциация сообщила потенциальным свидетелям по делу, что такие дела не входят в ее компетенцию. На тот момент не было предоставлено никакой информации, указывающей на то, что данное лицо представляет опасность для «детей или взрослых, находящихся в зоне риска в футболе». Таким образом, руководящий орган пришел к выводу, что у него нет полномочий для дальнейших действий.

Футбольная ассоциация и Премьер-лига, которые в настоящее время не имеют полномочий принимать какие-либо первоначальные решения о мерах защиты, не смогли прокомментировать ситуацию в связи проходящим разбирательством по делу Парти . По имеющимся данным, «Арсенал» на протяжении всего времени следовал юридическим рекомендациям.

«Арсенал» об обвинениях Парти в изнасилованиях и сексуальном насилии: «Контракт игрока истек 30 июня. Клуб не может комментировать дело в связи с судебными разбирательствами»