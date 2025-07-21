Бартон будет освещать полуфинал женского ЧЕ Англия – Италия. Он назвал турнир Евро среди косплейщиц
Джоуи Бартон назвал женский чемпионат Европы турниром среди косплейщиц.
Во вторник женские сборные Англии и Италии встретятся в полуфинале чемпионата Европы.
«Этого требовали фанаты! Газеты не могут об этом не написать!
Подкаст Common_SensePod впервые будет освещать матч в женском футболе. Англия против Италии в рамках «Косплей Евро»!» – написал бывший полузащитник «Ман Сити».
Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»
Кого в АПЛ уволят первым?1024 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт Джоуи Бартона в X
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