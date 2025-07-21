Бартон будет освещать полуфинал женского ЧЕ Англия – Италия. Он назвал турнир Евро среди косплейщиц

Джоуи Бартон назвал женский чемпионат Европы турниром среди косплейщиц.

Во вторник женские сборные Англии и Италии встретятся в полуфинале чемпионата Европы.

«Этого требовали фанаты! Газеты не могут об этом не написать!

Подкаст Common_SensePod впервые будет освещать матч в женском футболе. Англия против Италии в рамках «Косплей Евро»!» – написал бывший полузащитник «Ман Сити».

Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты – дерьмо собачье. Отвратительно»