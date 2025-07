Защитница «Челси» Бронз: «Девушки сталкиваются с проблемой восприятия своего тела, особенно в спорте. Комментарии в отношении женщин будут всегда»

Люси Бронз рассказала, что футболистки часто слышат высказывания о своем теле.

«Думаю, многие девушки сталкиваются с проблемой восприятия своего тела в целом. Даже я и мои партнеры по команде проходили через это в своей карьере, потому что комментарии всегда будут, особенно когда ты женщина. И особенно в спорте», – сказала Бронз в подкасте Just As Well от Women’s Health.

Защитница «Челси » и сборной Англии также отметила, что женщины-спортсменки часто подвергаются такому пристальному вниманию, с которым их коллеги-мужчины не сталкиваются никогда.

«Я думаю, универсального решения нет. Исторически сложилось так, что не всегда было такое многообразие разных женщин, чтобы понять, что значит быть сильными. Как выглядит сильный, красивый и успешный человек?» – добавила Бронз.

