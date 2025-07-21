Губернатор Федорищев недоволен посещаемостью матчей «Крыльев» и «Акрона»: «В регионе, где люди болеют футболом, болельщиков на трибунах должно быть больше. Будем работать над рекламой»

Вячеслав Федорищев недоволен посещаемостью матчей в Самаре.

В субботу «Крылья Советов » и «Акрон» сыграли вничью (1:1) в матче 1-го тура Мир РПЛ . Согласно официальному протоколу, игру на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре посетили 10 010 зрителей.

«Знаете, я недоволен посещаемостью. Когда заступил на пост губернатора Самарской области, мне позвонил [глава РФС] Александр Дюков. Первое, что он тогда сказал: «У вас большой стадион, но очень мало ходит людей».

И мы нарастили количество. Взяли рекомендации РФС, взяли рекомендации наших партнеров. Но все равно на таком большом стадионе, в регионе, где люди любят футбол, болеют футболом, на трибунах должно быть больше болельщиков.

В прошлом году мы проработали определенную транспортную программу, в этом расширим ее. Будем работать над рекламой.

Но самое главное, чтобы у наших двух команд – и у «Крыльев», и у «Акрона » – все было хорошо со спортивными результатами. Мне кажется, наши болельщики будут чуть активнее, если игра будет радовать. Мы рады, что количество болельщиков постепенно увеличивается, но надо больше», – сказал губернатор Самарской области.