Степашин о лимите: «Когда в средние клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут, мне это непонятно. Зачем?»
Сергей Степашин не видит серьезной проблемы в лимите на легионеров.
«Я бы сейчас не считал это главной проблемой, потому что он [лимит] установлен. В том же «Динамо» сейчас очень много играет отечественных игроков, на «Локомотив» посмотрите.
Другое дело, когда покупаются сильные иностранцы, к которым подтягиваются отечественные футболисты. Ну тот же «Зенит» можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестящие, играющие.
Это одна история, когда в средние бюджетные клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно?
Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание», – заявил член совета директоров «Динамо» Степашин.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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