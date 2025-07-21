Степашин о лимите: «Когда в средние клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут, мне это непонятно. Зачем?»

Сергей Степашин не видит серьезной проблемы в лимите на легионеров.

«Я бы сейчас не считал это главной проблемой, потому что он [лимит] установлен. В том же «Динамо» сейчас очень много играет отечественных игроков, на «Локомотив » посмотрите.

Другое дело, когда покупаются сильные иностранцы, к которым подтягиваются отечественные футболисты. Ну тот же «Зенит » можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестящие, играющие.

Это одна история, когда в средние бюджетные клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно?

Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание», – заявил член совета директоров «Динамо » Степашин .