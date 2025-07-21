  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Степашин о лимите: «Когда в средние клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут, мне это непонятно. Зачем?»
39

Степашин о лимите: «Когда в средние клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут, мне это непонятно. Зачем?»

Сергей Степашин не видит серьезной проблемы в лимите на легионеров.

«Я бы сейчас не считал это главной проблемой, потому что он [лимит] установлен. В том же «Динамо» сейчас очень много играет отечественных игроков, на «Локомотив» посмотрите.

Другое дело, когда покупаются сильные иностранцы, к которым подтягиваются отечественные футболисты. Ну тот же «Зенит» можно критиковать, конечно, за покупки, но футболисты там блестящие, играющие.

Это одна история, когда в средние бюджетные клубы за счет бюджетов субъектов покупают иностранцев, которые в третьеразрядной лиге играть никогда не будут. Мне это непонятно. Зачем это нужно?

Давайте подтягивать отечественных игроков. Вот на что нужно обратить внимание», – заявил член совета директоров «Динамо» Степашин.

Кого в АПЛ уволят первым?1014 голосов
Даниэль ФаркеНорвич Сити
Режис Ле БриСандерленд
Кит ЭндрюсБрентфорд
Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЛокомотив
деньги
Политика
ТАСС
logoЗенит
logoДинамо Москва
logoСергей Степашин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гафин о возможном ужесточении лимита: «Искусственная конкуренция редко дает качественные результаты. Акцент нужно делать на системном развитии детско-юношеского футбола»
1521 июля, 11:28
Константин Лепехин: «Без лимита в «Зените», «Спартаке» вообще не было бы россиян. «Краснодар» пытался играть местными, а победил почти без них. В «Факеле» одни россияне – к чему это привело?»
2420 июля, 15:53
Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»
819 июля, 13:54
Жирков о возможном ужесточении лимита: «Пока нигде не играем, сделал бы ставку на молодежь. Надо воспитывать своих. Но все будут кричать, что они получают много денег»
819 июля, 13:22
Главные новости
Уэсли Снейдер: «Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. «Аль-Насру» вокруг Роналду нужно построить команду»
335 минут назад
Трансфер Гайча в «Тальерес» за 1 млн долларов сорвался из-за агента, запросившего 50% от суммы трансфера, и желания форварда получать 1 млн евро в год (Иван Карпов)
846 минут назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша», «Динамо» Минск уступило «Эгнатии», «Астана» и «Зимбру» сыграли вничью
14сегодня, 20:55
Фанаты «Александрии» выкрикивали призывы к насилию над сербами и скандировали «ЦСКА – шлюха» на матче с «Партизаном», игравшим в Братском Кубке в Москве
97сегодня, 20:51
Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»
36сегодня, 20:38
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. «Шахтер» победил «Бешикташ», «Шериф» уступил «Утрехту»
24сегодня, 20:30
Лапорта о вечеринке Ямаля: «Жаль, что я не пошел на нее. Им по 18 лет, они весело провели время – я рад. Теперь Ламин тренируется как никто другой, мне не в чем его упрекнуть»
29сегодня, 20:22
Властимил Петржела: «Зенит» достиг вершины еще при мне и с тех пор является лучшим клубом России»
17сегодня, 20:07
Минспорта может ужесточить лимит в РПЛ со следующего сезона без учета мнения лиги и РФС. Рассматривается вариант с 10 иностранцами в заявке и 6-7 на поле («РБ Спорт»)
78сегодня, 19:57
Сотрудник РФС Павлов ушел добровольцем на СВО. Он бывший офицер безопасности сборной России
94сегодня, 19:43
Ко всем новостям
Последние новости
«Лион» купит Рубена Клюйверта у «Каза Пия» за 4 млн евро
255 минут назад
Андрей Аршавин: «Краснодар» пока не достиг того статуса, чтобы от них непременно ожидали чемпионства 2-й год подряд. Не думаю, что на них давит необходимость защитить титул»
3сегодня, 21:32
«Наполи» отдал Нгонжа «Торино» в аренду за 1 млн евро с правом выкупа за 16-17 млн
сегодня, 21:23Фото
Члены камерунской федерации обратились в Минюст США и ФБР из-за пропажи 600 тысяч долларов за товарищеский матч. Это′О пока не обвиняют, но могут допросить
2сегодня, 21:15
«Кристал Пэлас» объявил о завершении продажи акций Текстора Вуди Джонсону. В клубе считают, что это поможет им в апелляции на исключение из ЛЕ
1сегодня, 21:14
Воспитанник «Барсы» Аленья перешел в «Алавес» из «Хетафе». Контракт хавбека – на 4 года
сегодня, 20:55Фото
Дуглас Соарес: «РПЛ не сильно уступает Лиге 1, которая входит в топ-5 чемпионатов Европы»
7сегодня, 20:19
«Лилль» купил защитника «Стандарда» Нгоя за 4,5 млн евро. Контракт – на 4 года
1сегодня, 19:41Фото
Иван Игнатьев интересен нескольким клубам из Турции. Воспитанник «Краснодара» готов покинуть алжирский «Кабили» («СЭ»)
6сегодня, 19:41
Экс-защитник «Крыльев Советов» Бейл перешел в «Антверпен»
10сегодня, 18:31Фото