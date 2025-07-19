Терехин об ужесточении лимита: «Искусственно столько качественных российских игроков для топ-клубов мы не найдем. Без легионеров чемпионат не будет таким интересным»

Олег Терехин поделился мнением об ужесточении лимита на легионеров.

«Сократить лимит до 5 легионеров на поле и 10 в заявке? Не думаю, что сейчас это хорошее предложение, потому что искусственно столько качественных российских футболистов для топ-клубов мы не найдем. А вот те команды, которые находятся ближе к середине турнирной таблице и ниже, наверное, смогут это сделать. Но не все, в том же «Рубине » достаточно много легионеров, например.

У нас нет сейчас столько качественных ребят, которые смогут играть на уровне этих иностранцев. Да, есть звездочки в лице Батракова , например, но таких ребят мало. Было бы много – тогда можно было бы лимит и сократить, как мне кажется.

Да и без легионеров наш чемпионат не будет таким интересным. Например, «Зенит » покупает иностранцев, но на них ведь интересно смотреть, на них ходят люди не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. Во всем мире в клубах есть легионеры, без них никаких», – сказал бывший форвард «Динамо».